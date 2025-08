La drástica decisión que Yuridia iba a tomar ante dificultades para tener hijos

Yuridia llegó a pensar en divorciarse de Matías

“Hoy por hoy tendríamos un bebé, un hijo de 11 años, si hubiéramos… O varios hijos. Uno de 11, otro de 10, otro de nueve, otro de ocho, otro de siete”, reflexionó Yuridia . Por su parte, Matías agregó: “Un tiempo no pudimos ser papás”.

Yuridia y Matías Aranda (Instagram Matías Aranda)

Los cantantes coincidieron en que fue una etapa de incertidumbre y frustración: “No podíamos y no podíamos tener hijos”, dijo Matías, mientras Yuridia reafirmó: “Estuvimos un chingo de tiempo tratando de tener hijos y no se podía y no se podía”.

Las dudas sobre la fertilidad recayeron en ambos. El músico reconoció: “Y pensábamos que yo estaba fallando o que ella estaba fallando”. El impacto emocional llegó a tal grado que Yuridia llegó a proponerle la separación: “Y yo le decía: ‘Mati, neta, hay que divorciarnos porque yo siento que yo no voy a poder darte hijos’”.

Aranda confirmó lo difícil que fue atravesar ese momento como pareja: “Sí, y eso fue real. Y era porque no, no estábamos funcionando”. Mientras que Yuridia explicó su sentir en ese entonces con total honestidad: “Y era porque obviamente yo decía: ‘Güey, no, tú tienes que estar con alguien que pueda darte hijos’”.