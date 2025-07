Cumbia Pedregal: Tres hermanos, una misma herencia artística

El estilo de musical de Cumbia Pedregal

Su música combina cumbia, pop, banda y regional alternativo, con influencias que van desde Earth, Wind & Fire hasta Juan Gabriel. Además han hecho versiones de otros temas como ‘La cosecha de mujeres, ‘Cuidadito’, ‘Ella baila sola’, ‘No se va’ y ‘Tacones rojos’.

Cumbia Pedregal (Cortesía)

“Le ponemos diferentes tipos de fusiones, fusiones tropicales, así como cumbia con vallenato y reggaetón, con bachata, tratamos de fusionar todo en base con la cumbia, y también hay algunas que también hacemos más arrabaleras y más nostálgicas”.

Su nuevo sencillo: 'De gritar te amo'

Compuesta una madrugada por Luche, De gritar te amo está inspirada en un amor no correspondido.



“Es una canción que hice a partir de una amiga que no me hace caso, entonces, si tú ya tienes una amistad que no te hace caso y que quieres decirle 'Te amo, pero, pues qué pena, pero qué miedo, pues bueno'. Y le dije ‘Oye, pues mejor te hago una canción’”, contó Luche sobre su experiencia en el amor.