“Me salpicó su sangre”: Jorge Gil reaparece y relata el crimen de Paco Stanley

Ahora, Jorge Gil, quien también fue víctima del atentado, fue captado por un grupo de reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y recordó cómo vivió aquel día desde el interior de la camioneta en la que viajaba junto a Paco Stanley.

Paco Stanley (Archivo)

"Me tiraron seis balas, de 9 milímetros, y me dieron dos, en la pierna y el pie derecho, (Stanley) me salpicó con su sangre. Me salpicó su sangre... además antes de recibir el primer impacto le dice Jorge García (el chofer de Paco), en quien siempre he creído en su inocencia, dice: ‘Cuidado’, Paco grita y viene la primera bala en su cabeza. Yo me quedo en shock", narró.

“Viene el segundo tiro, viene el tercero, para esto el segundo moja el techo de la camioneta y me baña de sangre, reacciono yo digo ´viene el cuarto´, efectivamente viene el cuarto en la cabeza de Paco Stanley, sigue el quinto es para mí y el sexto también, con la misma arma con que lo asesinan", agregó.

El periodista recalcó que su necesidad de contar su versión de lo ocurrido a través de su libro Mi Verdad: 7 de junio de 1999 era porque los medios de comunicación no estaban dispuestos a contar los hechos tal y como ocurrieron.