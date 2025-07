Ella es Eve Jobs, la hija de Steve Jobs que tuvo un vínculo especial con México.

Eve Jobs y Harry Charles se casan: así será su boda

Eve Jobs, hija menor de Steve Jobs y Laurene Powell Jobs, y el jinete olímpico británico Harry Charles están celebrando uno de los eventos sociales más esperados del año: su boda.

De acuerdo con The Times, la ceremonia se celebrará el 26 de julio en la iglesia medieval St Michael and All Angels, en Great Tew en Reino Unido. La celebración se extenderá por cuatro días, seguida de una recepción exclusiva en Estelle Manor —anteriormente Enysham Hall— un club de campo de lujo reservado íntegramente para la ocasión.

La historia de amor de Eve Jobs y Harry Charles

Eve Jobs y Harry Charles comenzaron su relación en 2022 en círculos ecuestres. Sin embargo, su relación se hizo pública durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando Harry ganó medalla de oro en salto por equipos e Eve celebró su triunfo a través de una publicación que hizo en Instagram.

Cabe destacar que la pareja ha llevado su relación con mucha discreción. De hecho, Eve solo ha compartido una fotografía junto a su novio en su cuenta de Instagram, manteniendo así su romance en el ámbito privado.