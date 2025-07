Andrés Obregón convierte un adiós en arte con el tema ‘Mira qué bonito día'

Andrés Obregón lanza "Mira que bonito día", inspirada en un adiós

Si hay alguien a quien debemos tener en el radar es a Andrés Obregón, este cantante de 28 años que no solo destaca por su voz auténtica sino por su creatividad y talento para producir y escribir cada una de sus canciones, como su más reciente sencillo "Mira que bonito día".

Este nuevo tema, el cual, dicho por sus propias palabras "puede hacerte llorar y sonreír al mismo tiempo", es uno de los más personales que ha hecho en su carrera como cantautor, nos platica. No solamente por el sentimiento que le puso al interpretarla sino también "por ciertos detalles que menciono y que están ligados a canciones anteriores".

Andrés Obregón (Cortesía)

Andrés nos cuenta que últimamente le ha gustado entrelazar canciones "como si fuera una película de MARVEL y tiene mil secuelas", señala.

"Mira que bonito día justamente está ligada a cuatro canciones anteriores. Principalmente a una que se llama Mar y bosque, que es la parte feliz de esta canción. Este nuevo tema es la parte un poco más nostálgica, pero con el mismo toque de felicidad del anterior", nos cuenta.

Andrés Obregón presenta su nuevo tema 'Mira que bonito día'. (Cortesía)

Aunque suene a cliché de cantante, lo cierto es que los amores del pasado forman parte de la vida de cualquiera. Y para Andrés Obregón no fue la excepción. Su nuevo tema nació en uno de esos momentos cargados de nostalgia: un sábado cualquiera, frente al piano, cuando un recuerdo inesperado lo llevó de vuelta al pasado.

"Estaba sentado en el piano, era un sábado, de esos sábados que estás pensando en que vas a salir. Y me llegó este recuerdo de todo lo que lo que hacía con esa persona", recuerda.

"La empecé justo a cantar y pensé que ojalá este sábado no estuviera yo solo aquí en mi piano y estuviera con ella", agrega.

'Mira que bonito día', un reflejo de lo que Andrés aprendió en una relación

Para el guanajuatense, "Mira qué bonito día" no es solo una canción inspirada en un amor del pasado, sino también un reflejo de todo lo que aprendió tras esa relación.

Andrés reconoce que muchas veces se tiende a ver a los ex como un tema prohibido, "como si mencionarlos fuera decir Voldemort", bromea; pero en su caso decidió abrazar los buenos recuerdos y convertirlos en arte.

"Aprendí que cuando una relación termina no significa que no valió la pena. Si te dejó cosas bonitas, experiencias y aprendizajes, hay que recordarlo por lo que fue, no por lo que ya no es", cuenta.

La frase que da título a la canción era, de hecho, una que solía escuchar por las mañanas de esa persona especial. “Mira qué bonito día”, le decía, y eso bastaba para alegrarle el inicio de cualquier jornada.