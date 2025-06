Lupita D'Alessio se disculpa con Bobo Producciones tras acusar faltas de respeto

Lupita D'Alessio denuncia malos tratos de parte de Bobo Producciones

Hace unos días, Lupita D'Alessio conocida también como La Leona Dormida, expuso supuestos malos tratos por parte de Bobo Producciones, lo que provocó que la cantante cancelara uno de sus shows que tenía previsto en Xalapa, Veracruz.

Según explicó en un video publicado en sus redes sociales, no pudo presentarse por una situación que estuvo "fuera de sus manos". En ese mismo mensaje, aprovechó para denunciar públicamente los malos tratos que ha recibido por parte de Bobo Producciones, empresa encargada de manejar su carrera, y que les pertenece a Ari y Jack Borovoy.

La Leona Dormida (Cortesía )

"Quiero comentarle a la gente de Xalapa, Veracruz, que por faltas de respeto por parte de Bobo Producciones, por no tener información, por no tener transporte, no tener todos los datos, la logística, la comunicación cerrada completamente, pues hay posibilidades de que no vaya, no sé", dijo.

Asimismo, la cantante señaló que quiere mantenerse alejada de este tipo de personas tras ser víctima de faltas de respeto. Agregó que no estaba dispuesta a permitir esta situación que se salía de sus manos: "Esto lo comunico para que el empresario, que yo no soy la responsable, si no Bobo Producciones, con quien hizo el trato y las faltas de respeto a mi persona pues eso no lo voy a permitir, yo de esa gente me quiero alejar, yo no quiero estar con esa gente".