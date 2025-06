Lo que debes saber de Luis García y Martinoli, los comentaristas en el spotlight

Luis Garcia y Martinoli, la dupla más reconocida del periodismo deportivo

Desde 2001, Luis García y Christian Martinoli forman la dupla más emblemática de los comentaristas deportivos en México, unidos profesionalmente en TV Azteca. Su relación comenzó con roces significativos: en los primeros encuentros, siendo García jugador en activo y Martinoli reportero, García “lo ignoraba” al micrófono, y Martinoli lo consideraba “insoportable”, aseguran ellos mismos. Sin embargo, cuando el ex futbolista ingresó a Azteca llegó con humildad y ganas de aprender. Martinoli, con su experiencia, lo guió y ayudó a forjar su estilo televisivo.

Con el tiempo, su química profesional se consolidó gracias a un balance inteligente entre cercanía y límites: comparten un bond que se percibe en la pantalla, pero lo curioso es que no conviven fuera del trabajo. Así lo reveló Martinoli en una entrevista en la que contó que ambos son "súper cuates del trabajo", sin embargo, no son amigos personales, ya que señala que después de ver a alguien ocho horas al día, 300 días al año, no necesitan buscarse fuera del canal.

Actualmente, Martinoli y Luis García siguen siendo figuras centrales de la narración y el análisis deportivo en TV Azteca. Ambos participan como comentaristas y conductores en varios programas, consolidando su presencia multiplataforma.

También son parte del relanzamiento del icónico programa Los Protagonistas, donde Martínoli, García, Luis Roberto Alves "Zague", Antonio Rosique, Rodolfo Vargas y otros forman el panel principal.

También conducen En Caliente, un espacio de debate futbolístico transmitido por las plataformas digitales de Azteca Deportes. Por si fuera poco, otro de los proyectos en los que están laborando es en el regreso de DeporTV en TV Azteca Deportes Network, programa en el que ya estaban involucrados desde 2022 (junto a Inés Sainz, Rosique y otros) y que en 2025 fue reactivado de nuevo, con Martínoli y García al frente.