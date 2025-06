El cumpleaños 7 de Santiago, el hijo Eva Longoria y Pepe Bastón

Eva Longoria celebra el cumpleaños 7 de su hijo Santiago

A través de cuenta oficial de Instagram, Eva Longoria compartió cuatro fotos en las que la actriz aparece abrazando a Santi en momentos especiales. “Happy 7th birthday to my Santi💕 I love you so so much!”, posteó emocionada.

Además, en sus historias compartió las felicitaciones que Santi recibió de su familia y amigos cercanos, incluyendo la del actor Amaury Nolasco, padrino del pequeño, quien lo describió como su “hermoso ahijado”.

Eva Longoria en su rol de mamá

Desde el nacimiento de Santiago, el cual tuvo lugar en junio de 2018, la actriz de Desperate housewives ha compartido cómo ser mamá la marcó profundamente y disfruta enfocarse en su crianza. Prueba de ello es que la actriz aprovecha cada oportunidad para publicar fotos de su hijo y su esposo en su cuenta de Instagram.

En el pasado, la actriz detalló que Santi suele acompañarla en rodajes y distintos eventos, pese a que prefiere evitar la exposición mediática (tal como mostraron sus divertidas reacciones al verla en la película Dora and the Lost City of Gold).