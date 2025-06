Erin Moriarty, actriz de ‘The Boys’, revela que padece una enfermedad autoinmune

Erin Moriarty revela que padece la enfermedad de Graves

“La enfermedad autoinmune se manifiesta de manera diferente en todos/cada cuerpo. Tu experiencia será diferente a la mía. Mi experiencia será diferente a la tuya. Tal vez enormemente, tal vez minuciosamente”, escribió.

Erin Moriarty (Getty Images)

En su mensaje confesó que al principio ignoró los síntomas y que sus malestares se los atribuyó al estrés y cansancio, algo que retrasó su diagnóstico. Sin embargo, tras recibir tratamiento, su estado de salud comenzó a mejorar de gran manera.

“Una cosa que puedo decir: si no lo hubiera atribuido todo al estrés y la fatiga, me habría dado cuenta antes. Hace un mes, me diagnosticaron la enfermedad de Graves. A las 24 horas de comenzar el tratamiento, sentí la luz volviendo a encenderse”.

Erin Moriarty (Getty Images)

La actriz instó a sus seguidores a no tomar a la ligera su salud y a no minimizar ningún síntoma o malestar que presenten. "Ha ido aumentando en fuerza desde entonces. Si el tuyo se está atenuando, aunque sea ligeramente, ve a que te revisen. No aguantes y trasciendas el sufrimiento. Mereces estar cómodo. Ya es bastante difícil como es”.