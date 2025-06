La historia de amor de Katy Perry y Orlando Bloom

Katy Perry y Orlando Bloom se conocieron en enero de 2016 durante el after party de los Globos de Oro. Según la cantante, ambos compartieron una hamburguesa de In-N-Out y a partir de entonces iniciaron una relación. A lo largo de ese año, fueron vistos juntos en varios eventos, consolidando oficialmente su romance.

Katy Perry y Orlando Bloom (GettyImage)

Tras un año de compartir eventos y salidas juntos, la pareja se separó en febrero de 2017. Esto debido a que Katy atravesaba un momento difícil en su carrera musical, pues tuvo pocas ventas de sus álbumes. Incluso, en una entrevista aseguró que tuvo deseos de quitarse la vida, a raíz de aquella situación: "La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida", dijo Katy a CBC Radio One. Agregó: "Porque si no la hubiera encontrado, me habría hundido en mi propia tristeza y probablemente habría saltado".

Sin embargo, en febrero de 2018, ambos se reconciliaron e hicieron su primera aparición juntos en una red carpet en septiembre de 2018.

Un año después de haberse reencontrado, Orlando Bloom propuso matrimonio a Katy Perry, y ella aceptó. Dicha pedida se hizo viral por la originalidad del anillo.

Katy Perry y Orlando Bloom (GettyImages)

Katy Perry y Orlando Bloom le dan la bienvenida a su primogénita

En marzo de 2020, Katy Perry reveló en el video musical de su canción Never Worn White que estaba esperando su primer bebé con Orlando Bloom. Su hija, Daisy Dove Bloom, nació el 26 de agosto de 2020. Esta noticia fue recibida con alegría por sus seguidores y medios de comunicación.