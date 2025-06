Que no cante victoria: Baldoni amenaza a Blake tras perder demanda millonaria

La disputa legal entre Justin Baldoni y Blake Lively, que comenzó durante la filmación de It Ends With Us, continúa siendo un tema de atención mediática. Aunque un juez desestimó recientemente la contrademanda de Baldoni por 400 millones de dólares contra Lively y su esposo Ryan Reynolds, el actor amenazó a la actriz, asegurando que la batalla legal aún no ha concluido.