Carlos Rivera comparte detalles inéditos del nacimiento de su hijo León

Carlos Rivera le dedicó una canción de su nuevo disco a su hijo

Carlos Rivera también contó cómo previamente se preparó para que lo primero que escuchara el bebé fuera su voz: "Se la canté a mi hijo para que naciera, me dijeron: 'Ahora sí ahí viene', le pusieron play y empiezo a cantar y ahí salió, fue súper bonito", recordó.

Te esperaba es una de las canciones preferidas de los fans de Carlos, pero también de León, quien la escucha todos los días antes de dormir. "A la fecha, tiene un año dos meses, siempre se la pongo para dormir, es como su canción de cuna", aseguró el intérprete.

Ahora que lanzó su nuevo disco, ¿Qué significa el amor?, Carlos compartió que el tema, La mejor canción, es una declaración de amor para su hijo.



"Ahora, en este disco, le hice una canción que se llama La mejor canción, se la escribí, porque cuando nació, yo me lo acostaba aquí, entonces le empecé a decir que era lo mejor que había hecho en mi vida, le dije que era mi mejor concierto que he dado, la mejor canción que he escrito y casi dos años después, hice este tema y la titulé así, no porque sea la mejor canción, sino porque él es la mejor canción. Se la pueden dedicar a sus hijos", reconoció.