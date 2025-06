Eugenio Derbez revela carta que 'Chespirito' le mandó tras fracaso profesional

En su perfil de Instagram, Eugenio Derbez compartió un video en el que recordó la vez que Roberto Gómez Bolaños le escribió una carta, que aún conserva, donde le mostró su apoyo en medio del momento de tristeza que estaba atravesando.

Eugenio Derbez en los Academy Awards en Hollywood, California. (Emma McIntyre/Getty Images)

"Por el tipo de humor que manejaba, era una telenovela muy diferente a lo que se ha hecho. La audiencia era básicamente amas de casa y no entendieron que había humor en la telenovela, entonces no les gustó. Yo me siento muy orgulloso, creo que es el trabajo creativo más importante que he hecho en mi carrera y más arriesgado, pero bueno, no le fue bien y la sacaron del aire", compartió Derbez, antes de mostrar la carta que recibió de ‘Chespirito’.

El productor aseguró que esta decepción profesional lo entristeció tanto que incluso cayó en depresión, algo que llegó a oídos de Roberto Gómez Bolaños, quien le escribió la carta para darle ánimos y pedirle que no se rindiera.

"Esto de que me había deprimido llegó a los oídos de mi adorado y muy admirado y respetado don Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', y cuando él ya era quién era se tomó la molestia de escribir una carta para darme ánimos y para que no me sintiera deprimido. Eso nunca lo voy a olvidar", reveló Derbez.