Michelle Salas revela la enfermedad que desde hace algunos padece en la piel

Michelle Salas revela que desde hace algún tiempo ha lidiando con el melasma

A través de una historia en Instagram, Michelle Salas explicó que comenzó a notar cambios en su piel hace tiempo, lo que la llevó a acudir por lo que tuvo que visitar constantemente especialistas a quienes agradeció por el trato que ha recibido.

Michelle Salas (Getty Images)

“Desde hace un par de años me empezaron a salir manchas de sol y, la verdad, ha sido súper frustrante porque no es algo que se quite por completo”, compartió.

A pesar de que el melasma es una condición que no tiene cura, la influencer explicó que sí se puede controlar. “La verdad, sí se puede mantener bajo control con constancia y el tratamiento adecuado”, recalcó.