Ale Capetillo se va de luna de miel a donde fueron los príncipes Kate y William

Ale Capetillo ya quiere ser mamá

Ale Capetillo sorprendió al declarar a la prensa mexicana que entre sus mayores deseos está el de convertirse en mamá. "Ay, a mí me encantaría. Me fascinaría. Uno de mis grandes sueños es ser mamá, la verdad", declaró durante una entrevista para el programa Hoy.

Ale Capetillo y su novio Nader Shoueiry (Instagram / Ale Capetillo Gaytán)

Pero cuando se le preguntó cuántos hijos le gustaría tener, la esposa de Nader Shoueiry aclaró: "Ay, ya son preguntas muy específicas. Pues a ver, a mí me encantaría una familia grande, pero es mucha responsabilidad. Nosotros que somos un ejército como familia, lo viví. Entonces, por lo menos dos. Lo que Diosito me quiera mandar".

Durante su boda, Capetillo contó que recibió un valioso consejo de su mamá, quien le reveló una de las grandes claves para tener un matrimonio duradero.



"El consejo que me dio mi mamá y que te lo juro lo he escuchado en todos los matrimonios largos es: 'No te vayas a enojar antes de irte a dormir'. O sea, habla las cosas. Y sí, se dice fácil, pero cuesta", declaró.