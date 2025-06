La boda religiosa de Andy Zurita y Dani Hernández

A través de su cuenta oficial de Instagram, Juanpa Zurita publicó una fotografía en la que aparece junto a su hermano, a quien le dedicó un emotivo mensaje para celebrar este momento de felicidad.

“Llegó el día chango, te amo. A celebrar”, se lee en la historia de Juan Juanpa.

Andrés Zurita y Dani Hernández (Instagram)

Además, Andy Zurita y Dani Hernández tuvieron una invitada especial a su boda: la hija de Pau Zurita y Alejandro Serralde.

“Sus tíos se casaron y ella fue la invitada más chiquita y especial. No puedo creer que venimos a esta hermosa y esperada boda ya siendo 3, 8 días posparto, muy agradecida con mi cuerpo y recuperación que me dejó llegar aquí!!! (obviamente Renée nos acompañó desde su cuna, no estuvo en el evento)”, escribió Pau Zurita.