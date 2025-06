Aislinn expone violenta relación de sus papás, ​Eugenio Derbez y Gabriela Michel

Durante la entrevista, Aislinn Derbez reveló lo difícil que fue su infancia al crecer en medio de un matrimonio disfuncional, en donde ambos se la pasaban peleando y ella todo el tiempo era testigo de sus conflictos.

Esta es posiblemente la foto más pequeña de Aislinn Derbez, en la que aparece con sus papás Eugenio Derbez y Gabriela Michel durante unas vacaciones en Acapulco. (Instagram)

"Cuando vives cosas tan duras en tu infancia, que eso es también un poco lo que pasó: yo tuve unos papás que se odiaban a un nivel que no te puedes imaginar. Muchos gritos, no querían hablarse entre ellos, entonces yo era el teléfono descompuesto", comentó.

Aislinn y Eugenio Derbez (Instagram/Aislinn Derbez.)

Incluso detalló que a temprana edad fue testigo de todas las malas palabras que sus papás se gritaban, incluso, reconoció que Eugenio Derbez nunca pusó límites. "Escuché todas las groserías que puedas imaginar a los cinco años. No había consciencia absoluta, estaba yo entre dos niños papás. Pon tú que mi papá no era tan violento, pero tenía cierta cobardía para no poner límites".