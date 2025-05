Este es el cast de la nueva serie de Harry Potter en HBO

El actor Dominic McLaughlin es el nuevo Harry Potter (Cortesía / HBO)

Cast de la nueva serie de 'Harry Potter' en HBO

La nueva serie de Harry Potter, que promete ser una adaptación fiel de los siete libros de Rowling, contará con una temporada dedicada a cada libro, según explicó HBO. La productora Francesca Gardiner, reconocida por su trabajo en Succession y His Dark Materials, será la showrunner y guionista principal, mientras que Mark Mylod, conocido por dirigir episodios de Game of Thrones y The Last of Us, estará detrás de la cámara en varios capítulos y actuará como productor ejecutivo del show.

Además del trío principal, el elenco incluirá al legendario actor John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost, uno de los comediantes más reconocidos en Reino Unido, como Rubeus Hagrid.

La actriz Arabella Stanton es Hermione Granger en la nueva serie de 'Harry Potter' (Cortesía / HBO)

¿Cuándo se estrena la nueva serie de 'Harry Potter'?

Ahora, lo más importante. ¿Cuándo es la fecha de estreno de la serie de Harry Potter? De acuerdo con información dada a conocer por HBO, la producción se llevará a cabo en los estudios Warner Bros. Studios Leavesden, y se prevé que llegue a la plataforma Max en 2026.