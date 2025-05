¿Por qué circula el rumor de que Danna ya se casó?

Finalmente, Alex Hoyer se sumó al debate de los internautas sobre los asistentes al Festival de Cannes, quienes ponen a Belinda como el rostro más bello de México.

Alex Hoyer lamenta que se le juzgue por viajar con Danna Paola por el mundo. (Instagram)

“Bueno, pues eso al final cada quien, ¿no? Creo que, obviamente, Belinda es una persona guapísima, eso no está para debatir. Mi novia es la mujer más hermosa, no de México, del mundo, pero no debemos opinar nada de eso”, concluyó.