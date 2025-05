¿Memo del Bosque acosó a Bárbara de Regil? Abogado de Vica Andrade reacciona

Bárbara de Regil recuerda la vez en que estuvo a punto de encarar a Memo del Bosque

De la misma manera, Bárbara de Regil reveló que también en la boda de Alexis Ayala estuvo a punto de enfrentar a Memo del Bosque, pero, por respeto a su esposa, decidió no hacerlo.

“Lo vi en la boda de Alexis Ayala (2023) y le dije a Fer: ‘Mira, ahí está Memo del Bosque’. Y Fer me dijo: ‘Vamos’. Y yo le dije: ‘¿Se acordará de mí, ¿sabrá que sí la hice?’. Porque claro que cuando le rechacé el beso nunca me volvieron a hablar para el trabajo que me iban a hablar. Y me dijo, ‘Vamos, y dile: ¿Te acuerdas de mí?’. Y le dije: ‘No, ni loca está con su mujer, yo no quiero un problema. No, no, no hay manera’. Y Fer me contestó algo que me hizo pensar mucho y me dijo: ‘¿Por qué lo cuidas?’. Y le dije: ‘No lo estoy cuidando a él. Estoy como que, ¡ay!, no quiero, como que no, ni al caso. Y la gente ¿qué va a decir?, y qué flojera’”, detalló.

Fernando Schoenwald y Bárbara de Regil (Instagram)

No obstante, la actriz aclaró que, con el paso de los meses, su perspectiva cambió completamente, por lo que decidió contar su historia. Sin embargo, no contemplaba todo lo que iba a suceder en el transcurso de este año.

“Hace poco dije: ‘Why not? (¿Por qué no?)’. Quiero que escuche que sí lo dije. Este programa se filmó el año pasado. En noviembre. Yo no sabía que se nos iba a ir al cielo, y eso es algo que siento muchísimo, y que me pesó también porque dije: ‘Ay, me hubiera gustado que vea que no me dio miedo y que lo dije’. Pero, pues, ya no sé, no se logró y cuando se fue al cielo dije: ‘Chin’. Chin por su familia, Chin porque claro que es terrible que se haya ido por una enfermedad así. Claro. Y Chin también porque no lo vio. No vio que tomé valor y que lo dije”, manifestó.

Con información de Agencia México