Shakira sufre caída durante concierto en Montreal

Shakira sigue conquistando al público con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour , una serie de conciertos que han reafirmado su posición como una de las figuras más relevantes de la música latina.

No obstante, su show en Montreal, Canadá, el pasado 20 de mayo, se volvió viral cuando sufrió una caída en el escenario mientras interpretaba su éxito Whenever, Wherever.