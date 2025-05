Los teens celebran a mamá

Antonia Mayer, hija de Issabela Camil

Mi mamá es una mujer fuerte, trabajadora, con un corazón del tamaño del mundo que con un solo abrazo me hace olvidar todo lo que está mal. Es una mujer que admiro tanto. Me ha dado tantas enseñanzas que no me alcanzaría la vida para aprender todo. Mi mayor aspiración es ser como ella.

El recuerdo más bonito con ella Cuando se acostaba conmigo en las noches y platicábamos hasta que me dormía. Nos contábamos todo y me quedaba dormida en sus brazos.

El mejor consejo que me ha dado Ser yo misma, no matter what.

Lo que más le admiro Su brillo tan hermoso. Mi mamá deja su huella en cualquier lugar al que llegue.

Hoy le diría Que la amo, que quiero compartir toda mi vida a su lado. No importa la edad, quiero correr a sus brazos cuando algo este bien o mal. Ella siempre será mi lugar seguro.

Issabela Camil y Antonia Mayer (HILDELIZA LOZANO GARDUÑO)

Luis Manuel Peralta, hijo de Alejandra Barros

Mi mamá es una mujer Que siempre está para mí, para todos los suyos y para los que necesiten algo. Mi mamá es una persona que vive para los demás. Siempre pone a los demás primero, se sacrifica y hace todo para que los demás estén bien.

El recuerdo más bonito con ella Tengo miles. Nos encanta compartir lo que nos gusta: practicar cualquier deporte, esquiar, jugar golf, y también, disfrutar de una buena comida juntos.

El mejor consejo que me ha dado Hay muchos. Uno de los mejores es que nada de lo que quieres va a llegar a ti, tienes que perseguir las cosas que quieres.

Lo que más le admiro Su capacidad de dar.

Hoy le diría a mi mamá Gracias. Sin los sacrificios que ella hace, nosotros no estaríamos aquí. Gracias por todo, mami.