Los rumores de infidelidad de Benny Blanco a Selena Gomez

Los rumores de una posible infidelidad por parte de Benny Blanco comenzaron a intensificarse luego de que se le vinculara sentimentalmente con Theresa Marie, una amiga cercana de Selena Gomez.

La especulación se disparó tras una publicación en X que aseguraba que el productor se había suscrito a la cuenta de OnlyFans de Theresa. Poco después, la cantante dejó de seguir a su amiga en redes sociales, lo que muchos interpretaron como una señal de tensión o ruptura en la amistad.

Selena Gomez unfollowed one of her best friends, Theresa Marie, after it was rumored Benny Blanco subscribed to her OnlyFans. 👀 pic.twitter.com/k6Tv2SJPPc — Selena Gomez Charts (@selenagchart) April 29, 2025

Además, una cuenta de fans de Selena señaló que, días antes del unfollow, Benny fue visto cenando a solas con Theresa, lo que aumentó la controversia, sin embargo, esta información no fue verificada.

Otros usuarios también destacaron que Theresa celebró públicamente el reconocimiento de Benny como uno de los hombres más sexys del año, un gesto que no pasó desapercibido para quienes ya sospechaban de una cercanía inusual entre ambos.

Selena Gomez reacciona a los rumores de infidelidad de Benny Blanco

Sin necesidad de pronunciar una palabra, la artista dejó clara su postura a través de una publicación en Instagram que muchos interpretaron como una respuesta directa a las especulaciones.

Selena Gomez compartió una tierna imagen de Benny sosteniendo a su sobrino en un brazo y a un perro en el otro. A esta le siguió una foto de ella misma sonriendo a la cámara, lo que fue interpretado por sus seguidores como una forma sutil de desmentir cualquier crisis en su relación.

Además de reafirmar la estabilidad de su romance, la también actriz de Only Murders in the Building aprovechó para compartir su entusiasmo por el lanzamiento del álbum que grabó junto a su pareja, I Said I Love You First.

“Muy agradecida por todo este proceso. Espero que disfruten el resto del álbum. Por alguna razón siento que no he terminado”, escribió en sus redes sociales, mostrando que, más allá de los rumores, atraviesa momentos tanto en lo personal como en lo profesional muy plenos.