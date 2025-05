Ben Affleck revela que Tom Brady le regaló uno de los mejores días de su vida

Ben Affleck recuerda cuando Tom Brady le lanzó un balón

Me preguntaba cuándo llegaría el balón. Lo miré y lo sentí justo frente a mí, extendí la mano, tuve que estirarme al máximo, ¡y la atrapé!

Tom Brady (GettyImages)

Ben Affleck aseguró que, tras atrapar el balón, sintió como si hubiera ganado el Super Bowl, incluso lo celebró, llamando a todos sus conocidos para contarles la azaña. "Fue lo más bonito que alguien haya hecho por mí, y viví una vida llena de sueños", compartió Affleck sobre su tiempo jugando con Brady.

Esta no es la primera vez que Affleck elogia a la leyenda de la NFL. En 2020, durante su participación en el programa Get Up de ESPN, comentó que Brady, quien entonces jugaba para los New England Patriots, era "un príncipe, un hombre muy dulce y el mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos".