Lele Pons fue al hospital tras caídas que sufrió en gender reveal

Lele Pons reconoce que emocionalmente no está bien

"Tengo que ir a checarme porque tengo que calmarme, tengo que ir a un lugar a calmarme, a que me ayuden, fui ayer a calmarme, tenía que tomar mucha agua porque estaba muy nerviosa", relató.

Sin embargo, emocionalmente Lele Pons no se encuentra bien, sobre todo, por todos los comentarios que recibió en los que aseguraban que intencionalmente quería hacerle daño al bebé.

"Las cosas que me decían eran muy fuertes y muchas veces te crees todo, todo lo que te dicen, porque estás con las hormonas por todos lados y fue muy fuerte, es como que estoy triste, pero a la vez no puedo, porque lo va a sentir (la bebé)", admitió.

Lele Pons y Guaynaa (Instagram)

"Emocionalmente no estoy bien", confesó. "Las redes piensan que personas como yo no ven nada, y sí ven y han habido muchas buenas personas que me han mandado mensajes increíbles y no saben qué diferencia hacen esos tipos de mensajes".