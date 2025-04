Muere abuelo de Justin Bieber y el cantante lo despide con inquietante mensaje

Hailey Bieber apoya a Justin tras la muerte de su abuelo

“Hasta que eso suceda, sé que estás mirando hacia abajo, probablemente todavía estés criticando a Beatty o Fagon (árbitros de hockey) por no haber hecho la verificación cruzada en la esquina, jajaja. Te echaré de menos. Me dolerá. Y me sentaré y me permitiré recordar todos los momentos maravillosos que hemos tenido”, finalizó el mensaje del intérprete de “Baby”.

Hailey y Justin Bieber (Instagram / Justin Bieber)

Más tarde, Justin Bieber hizo dos publicaciones más en Instagram. Una, dedicada a su abuelo, con un video en el que aparece él de niño junto a Bruce, y junto al que escribió “Te amo, papa. Te amo y te extrañaré por siempre”. La segunda publicación se trata de una selfie en la que Justin aparece junto a su esposa, Hailey Bieber, mirando hacia la cámara con gesto entre serio y triste, y acompañando a la imagen aparece el emoji de una carita con una lágrima en el ojo.