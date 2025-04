“Es un niño único”: Majo Aguilar habla de la muerte de su sobrino de siete años

Majo Aguilar rompe el silencio tras la muerte de su sobrino

“Mi sobrino fue y es una persona que, durante toda su enfermedad, siempre se mostró con sonrisas, con una actitud muy grande. Él fue, es y seguirá siendo un grande”, aseguró Majo Aguilar al hablar de la pérdida que sufrió su familia.

Ante la situación, la integrante de la dinastía Aguilar confesó que tuvo que “sacar fuerzas de flaqueza” para seguir adelante, sobre todo porque así lo hubiera deseado su consanguíneo.

La familia de Majo Aguilar sufrió la muerte de su sobrino, Arturo, de siete años (Dia Dipasupil/Getty Images)

“Si él no se rindió, incluso en el último momento, y siempre presentó la mejor actitud y un espíritu... de esos que dices: ‘Es único, un niño único’, yo la manera que creo que tengo que hacer para honrarlo es, pues bueno, aunque no tenía muchas ganas, pues que la maquilladita, un vestido bonito, venir a continuar para honrarlo, porque él eso hubiera querido, y si él no se detuvo, pues yo no me voy a detener”, dijo la cantante.