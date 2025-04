Aislinn Derbez cuenta el duro momento en que Mau Ochmann le pidió el divorcio

“Curiosamente, si en algo nunca hemos tenido un rollo es en nuestra paternidad y maternidad. Tal vez al relacionarnos sí porque tanto él como yo nos abandonamos mucho a nosotros mismos por querer quedar bien el uno con el otro. Yo me desvivía mucho y me abandonaba mucho a mí misma y me traicionaba a veces a mí misma por querer complacer, pero siento que simplemente nuestras dinámicas empezaron a cambiar, él necesitaba otro tipo de dinámica, yo también otro tipo de dinámicas y fuimos creciendo para lados distintos”, contó.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en Italia. (Instagram)

Mauricio Ochmann tomó la decisión de terminar su matrimonio con Aislinn Derbez

Aislinn Derbez reconoció que veía lejano el final de su matrimonio, sin embargo, Mauricio habló con ella y le expresó su necesidad de terminar la relación.

“A mí me agarró un poco más de sorpresa, creo que él tenía más claro que ya no quería estar. Él fue el que tomó esa decisión y yo siempre lo respeté, casi que yo no lo cuestioné. Yo no voy a ser esa persona que está suplicando, pidiendo, simplemente yo no voy a estar con alguien que no quiera estar conmigo”, aseguró.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. (Instagram/Aislinn Derbez)

Aislinn también contó cómo se sintió cuando llegó la hora de hacer público el rompimiento, un tanto en shock porque la decisión fue hecha de un momento a otro. “¿Qué sentí cuando mando el comunicado? Yo estaba zombi, ni siquiera recuerdo qué sentí, yo estaba en un momento en donde estaba intentando sobrevivir, intentando entender qué estaba pasando, por qué me estaba tocando vivir esto a mí si según yo tenía la pareja perfecta, la familia perfecta y de repente todo se derrumba”, compartió.