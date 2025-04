Luis Miguel y su relación con el poder: entre la admiración y la amistad

El día que Luis Miguel enamoró a Paulina López Portillo con su voz

La trayectoria de Luis Miguel, quien este 19 de abril de 2025 cumplió 55 años de edad, no podría entenderse sin su relación con la clase política mexicana, ya que fue la actuación que dio en la boda de Paulina López Portillo, hija del ex presidente José López Portillo, el parteaguas para que se cimentaran las bases de su carrera en la música.

“La entrevista que me da Paulina López Portillo, quien nunca había hablado de Luis Miguel y dice que nunca va a volver a hablar. En esa entrevista que me dio, pude entender el encanto, la magia, el talento de Luis Miguel de niño. Con su inocencia, con su carisma, con su seguridad en sí mismo; gracias a que Paulina me retrata a ese Luis Miguel que vio por primera vez y que le canta de manera ella dice ‘angelical’”, explica Alberto Tavira.

Paulina estaba muy conmovida por la presentación de Luis Miguel y más porque el pequeño había interpretado dos canciones de su autoria. Cabe recordar que la hija del presidente incursionó en el mundo de la música en 1980. (Archivo de la Fundación Carmen Romano de López-Portillo. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN AÚN CITANDO EL MEDIO.

)

“O sea, ella sí creyó que era un ángel que le estaba cantando con esa voz; y era una Paulina que estaba muy cercana al mundo del espectáculo, que ya había grabado dos discos LPs y que por lo tanto sabía reconocer el talento”, dice.

De acuerdo con el periodista, Paulina López Portillo “quedó enamorada, atrapada desde el minuto uno” del Luis Miguel “que ella recuerda y que es el amoroso, el bebé, el talentoso, el chiquito”.