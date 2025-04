Rafa Nodal habló sobre la experiencia de trabajar con Shakira

Rada Nadal, por su parte, también habló sobre la experiencia de trabajar con Shakira en el videoclip. El empresario habló de su trabajo junto a la intérprete en otra rueda de prensa:

"Bien, yo me lo pasé bien. Ha sido una experiencia especial. No todo el mundo tiene la experiencia de vivir algo así con una artista como Shakira a la que admiro. De verdad que me lo pasé genial y encantado de haberle conocido", aseguró.

Rafa Nadal (Shutterstock)

La colaboración entre Shakira y Rafa Nadal creó una gran amistad entre ambos. En varias ocasiones la artista colombiana fue captada en las gradas de diversos torneos apoyando al ex tenista. Mientras que Rafa también fue visto entre la multitud disfrutando de sus conciertos.