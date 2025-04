Selena Gómez celebra romance con Benny Blanco en nuevo álbum

La aparición de Benny Blanco en el programa se produce después del lanzamiento de su álbum en colaboración con Selena Gómez, I Said I Love You First, el 21 de marzo.

Selena Gomez y Benny Blanco (GettyImages)

Durante un episodio de la serie Countdown To de Spotify, la pareja habló sobre el proceso de composición del álbum, y Gomez dijo que Blanco sirvió como su "diario personal".

Hace unas semanas, Selena Gómez estrenó su álbum I Said I Love You First, el primero en cinco años y en total colaboración con su prometido, el productor Benny Blanco. El proyecto no es solo una oda al amor, también es una celebración del romance que los artistas comparten.