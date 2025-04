Jenna Ortega habla por primera vez de su salida de 'Scream 7'

En una reciente entrevista con The cut, Ortega explicó que su decisión de no participar en la séptima entrega de la saga no estuvo relacionada con temas profesionales como la agenda o los términos contractuales o monetarios, sino con los hechos que rodearon la salida de Barrera.

“No tuvo nada que ver con el sueldo ni con los horarios. Las cosas de Melissa estaban sucediendo, y todo se estaba desmoronando. Si ‘Scream VII’ no iba a ser con ese equipo de directores y esa gente de la que me enamoré, entonces no parecía el movimiento correcto para mí en mi carrera en ese momento", reveló.

La controversia comenzó cuando Melissa Barrera, quien interpretaba a Sam Carpenter en las entregas más recientes de Scream, expresó públicamente su apoyo hacia Palestina, lo que provocó una ola de críticas en redes sociales, y fue acusada de hacer comentarios antisemitas.

Melissa Barrera y Jenna Ortega. (Shutterstock)

Como resultado, Barrera fue despedida de la película por parte de los productores, lo que desató una serie de reacciones tanto en la industria como entre los seguidores de la saga. En este contexto, Ortega se mostró solidaria con Barrera, lo que llevó a que, tras su despido, Jenna Ortega también decidiera no continuar con el proyecto.

La situación también estuvo marcada por la salida del director Christopher Landon, quien iba a encargarse de la dirección de Scream 7, lo que generó aún más incertidumbre sobre el futuro de la película.