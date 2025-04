“No la juzgo”: Cazzu aclara que no tiene ningún conflicto con Ángela Aguilar

Cazzu no tiene ningún sentimiento negativo hacia Ángela Aguilar

“No la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. Y de hecho, me encanta, si son felices, me encanta”.

Cazzu (Getty Images)

La cantante también desmintió sentirse dolida o resentida, afirmando que actualmente se encuentra en una etapa positiva: “Estoy súper bien. Enfocada en mi música. Muy feliz. Está todo bien, normal la vida mía”.

Cuando fue cuestionada sobre si está soltera, respondió con una sonrisa: “Yo no estoy soltera”, pero aclaró que no tiene intenciones de volver a enamorarse: “No”, respondió sin dudar.

Cazzu y Christian Nodal (Getty Images)

La relación entre Cazzu y Nodal comenzó en 2022, poco después de que el cantante terminara su compromiso con Belinda. La pareja hizo público su romance en agosto de ese año, y durante un tiempo compartieron momentos profesionales y personales. Ambos confirmaron que estaban esperando un bebé, y en septiembre de 2023 nació su hija Inti. Sin embargo, en mayo de 2024, apenas semanas después del nacimiento de su hija, Cazzu y Nodal anunciaron su separación.