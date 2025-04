Hija de Tom Hanks revela detalles sobre su dolorosa infancia

Hija de Tom Hanks se sincera sobre lo dura que fue su infancia

Elizabeth Hanks, hija de Tom Hanks y su primera esposa, Samantha Lewes, habla por primera vez sobre su infancia en su nuevo libro, The 10: A Memoir of Family and the Open Road, en el que relata la compleja relación que tuvo con su madre y da detalles sobre las carencias a las que se enfrentó a su corta edad.

La autora, conocida como E.A., relata cómo la separación de sus padres, en 1985, la marcó profundamente, llevándola a vivir años de abandono. En un extracto obtenido por la revista People, dice: "Soy una niña del primer matrimonio (no famoso). Mis únicos recuerdos de mis padres en el mismo lugar al mismo tiempo son la graduación de Colin en el instituto y después la mía. Tengo una foto en la que salgo entre mis padres".

E.A. Hanks, nació en Burbank pero, tiene “pocos recuerdos de los primeros años en Los Ángeles” porque su madre los trasladó a Sacramento, a seis horas de distancia, sin previo aviso, poco después del divorcio.

Tom Hanks y Elizabeth Hanks (Frazer Harrison/Getty Images)

“Con el tiempo se llegó a un acuerdo de divorcio, y yo visitaba a mi padre y a mi madrastra (y muy pronto a mis hermanastros más pequeños) los fines de semana y durante los veranos, pero de los 5 a los 14 años, años llenos de confusión, violencia, privaciones y amor", se lee en un fragmento del libro.

La hija del actor reveló que con el paso de los años, la salud mental de su madre empeoró, lo que llevó a su familia a vivir en condiciones deplorables: "El patio trasero estaba tan lleno de excremento de perro que no se podía caminar por él, la casa apestaba a humo. La nevera estaba vacía o llena de comida caducada la mayoría de las veces, y mi madre pasaba cada vez más tiempo en su gran cama leyendo la Biblia".

Tom Hanks y su familia. (Frazer Harrison/Getty Images)

Elizabeth también describió un punto de inflexión cuando “una noche, su violencia emocional se convirtió en violencia física y, como consecuencia, me mudé a Los Ángeles, justo en mitad del séptimo curso”.

The 10: A Memoir of Family and the Open Road saldrá a la venta el 8 de abril.