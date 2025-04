Anahí revela las secuelas que le dejó la perforación del tímpano

Anahí tiene secuelas tras sufrir una perforación del tímpano

Anahí recientemente habló de su estado en un encuentro con la prensa: reveló que, a casi dos años del evento, sigue sufriendo las secuelas.

La intérprete respondió a los cuestionamientos de la prensa, que se encontraba en El Longines Global Champions Tour 2025, al que asistió en compañía de su esposo, Manuel Velasco Coello.

Anahí (Uriel Santana)

"Sabes que nunca volví a oír igual, pero, bueno, es lo que queda", dijo con una sonrisa y sin entrar en mayores detalles.

Anahí también respondió a las preguntas relacionadas con el documental que se hizo sobre la gira Soy Rebelde Tour, algo que llamó la atención porque, contrario a lo que otros de sus ex compañeros de RBD han dicho, ella dijo desconocer del tema. "¿Cuál documental?", dijo al escuchar las preguntas de la prensa. "No lo conozco aún... No andes de 'Hartón con tus preguntas", agregó entre risas.