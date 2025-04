Dua Lipa regresa a México con dos conciertos en CDMX

Dua Lipa comenzará su recorrido por América Latina en Argentina, el 7 de noviembre, con un concierto en el icónico Estadio River Plate de Buenos Aires. Luego, visitará Santiago de Chile el 11 de noviembre, donde se presentará en el Estadio Nacional. En Brasil, la cantante ofrecerá dos conciertos: en San Paulo el 15 de noviembre y en Río de Janeiro el 22 de noviembre.



good things come to those who wait.... NEW TOUR DATES ADDED ‼️ Finishing the year with the Radical Optimism tour in Latin America and I’m so so excited to see you ❤️‍🔥 sign up for the pre-sale and more info https://t.co/JEIik8bDKq pic.twitter.com/nnjIpzxVL6

— DUA LIPA (@DUALIPA) April 1, 2025