Will Smith habla de la cachetada que le dió a Chris Rock en su nueva canción

"Will Smith ha sido cancelado / Oh, no, no puedes cancelar a un icono", dice el segundo tema del disco, Int. Barbershop - Day, en el que colabora con DJ Jazzy Jeff y la actriz B. Simone.

Will Smith y Chris Rock (Getty Images)

Con una mezcla de ironía, Will Smith se enfrenta a las críticas y especulaciones que le siguieron tras el incidente, en el que, luego de un comentario inapropiado de Rock sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, el actor perdió los estribos y le propinó una cachetada.

Posteriormente, una de las voces que lo acompañan agrega: "Escuché que ganó el Oscar pero tuvo que devolverlo", en referencia al galardón a Mejor Actor que obtuvo en 2022 por la cinta King Richards.



"Él (Smith) y Jada están locos, chica, ¿de qué estás hablando? / Será mejor que mantengas el nombre de su esposa fuera de tu boca", continúa la canción.