Selena Gomez quiere casarse en una íntima boda en el jardín de su casa

Hace unas semanas, Selena Gomez lanzó su nuevo tema, Scared of Loving You, el primer sencillo de su próximo álbum, I Said I Loved You First. Para la cantante, quien trabajó en el álbum de la mano con su viejo amigo y ahora prometido Benny Blanco, el romántico tema fue la introducción perfecta a su colaboración.

"Fue un pequeño adelanto de lo que somos y de cómo logramos esto juntos y de cuánto nos encantó y cuánto nos amamos", declaró Selena a Apple Music 1. "Y simplemente se sintió como si estuviera destinado a ser".