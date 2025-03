Kim Kardashian comparte el nuevo logro de North West en la música

North West rapea en japonés

En esta nueva canción, inspirada en la cinta Where the wild things are, North West rapea en japonés. Se sabe que la disquera de FKA Twigs fue quien buscó a la niña de 11 años, pues querían a alguien con esa "tenacidad".

Kim Kardashian y sus hijas North y Chicago West (Instagram)

Desde que North les compartió a sus papás sobre su gusto por la música ambos le mostraron su apoyo. Junto a su papá, la adolescente no sólo ha colaborado en una canción, también apareció, junto con su hermana Chicago, en el video musical del tema BOMB, que se estrenó en noviembre pasado.

En uno de los últimos capítulos del reality The Kardashian, Kim habló de la popularidad que está ganando North quien, se perfila como la más famosa del clan en estos momentos. "North generó 22 mil millones de reacciones y más de mil millones de dólares en publicidad en medios. Un momento, North tiene 18% más de popularidad que todos los miembros de la familia, comentó Kim sobre el éxito de su primogénita.