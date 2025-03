Aislinn Derbez no descarta congelar sus óvulos para volver a ser mamá

Aislinn Derbez reflexiona sobre los hijos no planeados

Aislinn Derbez se reencontró con los reporteros tras la confesión que hizo su papá, Eugenio Derbez, para conmemorar su cumpleaños número 39.

Después de que el productor la felicitara con el siguiente mensaje: "Gracias, @aislinnderbez, por llegar a mi vida y traer orden y magia a este caos. Eres lo mejor que no quería que me pasara", la actriz se sinceró sobre la revelación de su papá.

Aislinn Derbez y Eugenio Derbez. (Instagram/aislinnderbez)

“Sí, es que creo que sí es muy linda la relación que hemos formado, porque, pues efectivamente no fue planeada, no es como que me quería tener en su momento, Él estaba, así como: '¿qué es esto Dios mío?', ¿no?, como pasa muchas veces con los embarazos no planeados, pero creo que logramos convertirlo en algo hermoso, en una relación muy hermosa, y que de la cual él aprendió mucho”, declaró. “Como que muchas veces a los papás les da pena decir como de: 'oye, la verdad es que yo no, tú no fuiste planeado, no quería que estuvieras aquí porque yo me estaba muriendo de miedo', y creo que está bonito normalizarlo y decirlo, que a veces pasa, ¿no?, y que se le puede dar la vuelta a una situación así”, agregó.