Yadhira Carrillo niega estar separada de Juan Collado

Yadhira Carrillo reacciona a su supuesta separación de Juan Collado

Ante la ola de rumores sobre una supuesta ruptura amorosa, Yadhira Carrillo habló por primera vez del tema.

Juan Collado y Yadhira Carillo. (Agencia México)

A la pregunta expresa de si se encuentra oficialmente soltera, tal como lo afirma una revista, dijo: “Nada de eso (voy a responder), eso sí te puedo decir que no. Pero fuera de eso te digo, no hablo de mi vida privada”, expresó la intérprete,



“No hablo de mi vida privada. Sea así o no sea así, nunca lo voy a conversar en medios. Nada que tenga que ver con mi vida privada, como cualquier ser humano normal”, agregó. “Agradezco mucho el interés, solo que es importante que las personas podamos guardar siempre un respeto hacia la vida privada”.