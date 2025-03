Aubrey Plaza y Jeff Baena ya estaban separados antes de la muerte del director

Aubrey Plaza y Jeff Baena mantenían su relación alejados del ojo público

Tras la muerte de Baena, Aubrey Plaza expresó su dolor en enero, calificando la muerte de Baena como una "tragedia inimaginable" y solicitando privacidad durante este difícil momento.

La pareja, que había trabajado junta en varios proyectos desde 2010, mantenía su vida personal alejada del ojo público.

Muere el director Jeff Baena, esposo de Aubrey Plaza (RICH POLK/Getty Images for IMDb)

Aubrey Plaza y Jeff Baena comenzaron a salir en 2010 y luego trabajaron juntos en varios proyectos, como "Life After Beth" de 2014 y "The Little Hours" de 2017. Eran muy reservados y rara vez publicaban sobre su relación en redes sociales.