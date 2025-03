Ari Borovoy está dispuesto a contar el motivo real de la separación de OV7

Ari Borovoy revela por qué no ha hablado sobre el conflicto de OV7

Debido a que el artista de 45 años se había negado en constantes ocasiones a emitir su postura sobre el tema, en esta ocasión se sinceraró durante la entrevista con la periodista Shanik Berman.

“No quise yo faltar a un contrato donde había una cláusula de confidencialidad y de prestigio (…) y la firmamos porque al notario se le ocurrió ponerla después de que en esa junta en vivo salió un video de ella (…) con los ojos hinchados, diciendo: ‘no sé qué es lo que está pasando’, cuando ella sabía perfectamente, ellas sabían perfectamente lo que había pasado”, explicó Ari.



De la misma manera, Borovoy recalcó que fue precisamente este asunto legal lo que le impidió romper el silencio desde hace mucho tiempo.

“¿Por qué no abrí la boca durante estos 5 años?, por principios, porque yo lo que firmo, lo honro, yo soy una persona no nada más de palabra, lo que firmo lo honro, y lo que digo lo hago, y lo que hago lo sostengo, y tengo congruencia entre lo que pienso, lo que firmo, aunque a veces no me convenga, o no me beneficie”, aseveró.