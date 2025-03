Eva Longoria cumple 50 años como una mujer plena y consciente de su tiempo

Eva Longoria: mucho más que una 'actriz de Hollywood'

Con una carrera frente y detrás de cámaras, Eva Longoria es en la actualidad mucho más que una actriz de Hollywood. Su impacto en la industria del entretenimiento, los negocios y el activismo la han convertido en una de las figuras latinas más influyentes en Estados Unidos, quien a más de 20 años del salgo a la fama gracias a la serie Desperate Housewives, se ha consolidado como productora, directora y filántropa, y en una de las voces más claras en el firmamento de la Meca del Cine.

Eva Longoria celebra 50 años de edad (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Eva Jacqueline Longoria Bastón nació el 15 de marzo de 1975 en Corpus Christi, Texas, en una familia de ascendencia mexicana. Estudió kinesiología antes de mudarse a Los Ángeles para probar suerte como actriz, un sueño que se concretó en el año 2000, cuando consiguió su primer papel relevante en la emblemática soap opera The Young and the Restless. Este trabajo en una de las telenovelas matutinas más longevas de la televisión estadounidense le permitió iniciar su ascenso en Hollywood.