Mikel Izal y Ximena Sariñana se unen en 'N.I.T.', una colaboración única

Mikel Izal y Ximena Sariñana se unen en 'N.I.T.', colaboración que traspasa fronteras

Desde entonces, el artista español ha buscado trazar su propio camino como solista consagrándose cada vez más en nuestro país. Al respecto, hablamos con Mikel Izal, quien nos reveló detalles detrás de esta colaboración con Ximena Sariñana, y de su presentación este 15 de marzo en el Vive Latino.

En su nuevo recorrido como artista en solitario, Mikel Izal decidió explorar nuevas colaboraciones y dar un giro refrescante a su música. Después del lanzamiento de su disco "El Miedo y el Paraíso" a finales de 2023, tenía claro que quería rodearse de otros músicos para enriquecer su propuesta.

Además, México, un lugar que ha sido fundamental en su carrera, se mantenía en su mente como parte esencial de este proyecto. Con esas ideas en mente, la oportunidad de trabajar con Ximena Sariñana se presentó de manera natural, y el resultado fue mucho más que una simple colaboración: juntos crearon "N.I.T." (Nada Importa Tanto), una canción que refleja la conexión especial entre los dos artistas.

"Desde que saqué mi disco en solitario allá por finales de 2023, tuve claro que me apetecía en esta nueva etapa en solitario mezclarme con algunos compañeros y compañeras y por eso hice algunas versiones de las canciones de mi disco acompañándome de otros artistas. También quise, aparte de hacer colaboraciones, me interesó desde el principio mucho que México estuviera presente en esta aventura. Entonces, uniendo esas dos ideas de colaboraciones y México, de repente me llegó el trabajo de Ximena Sariñana a los oídos. Me encantó, me pareció que podía surgir algo bonito y con esa idea, pues, contactamos con ella y ha sido maravillosa desde el principio", contó.



"En vez de hacer una canción de mi disco y versionarla, surgió la idea de por qué no nos sentamos y hacemos una canción nueva que va a ser más emocionante y va a ser más interesante. Y así que, bueno, pues de toda esta charla surge NIT. Nada importa tanto", agrega.

En su etapa como solista, Mikel Izal ha querido llevar su música a nuevos horizontes, pero hay algo que siempre ha sido especial para él: México. Para Mikel, trabajar en México no era solo una opción, sino una necesidad emocional y creativa.

Mikel Izal (Cortesía.)

"Bueno, ya con el anterior proyecto, con la anterior banda, con IZAL, vinimos bastantes veces y poco a poco íbamos recibiendo más energía y más gente se acercaba a nuestras presentaciones. Y es algo que no quise compartir en mi etapa en solitario, básicamente porque cuando vengo a México soy feliz. Creo que no puede haber un motivo más grande o más importante que ese. Que cuando pienso en que vuelvo a México y vuelvo a respirar vuestra cultura, vuestra energía, cuando doy un concierto en México siempre es especial", asegura.