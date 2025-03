"Pensé lo impensable": Karla Sofía reflexiona tras la polémica de los Oscar

Karla Sofía Gascón reflexionó sobre las lecciones que ha aprendido

En cuanto a su experiencia en los Oscar, Gascón no ocultó su emoción: “Me encantó la ceremonia, honestamente, la encontré muy agradable", aseguró.

La polémica que rodeó a Karla Sofía Gascón tras la resurgimiento de antiguos tuits se intensificó de manera inesperada, llevándola a enfrentarse a acusaciones dolorosas y perturbadoras.

En medio de la tormenta mediática, la actriz reflexiona sobre el impacto que tuvo en su vida personal y profesional, destacando cómo la distorsión de la realidad a través de cuentas falsas y acusaciones infundadas generó un sufrimiento profundo.

Karla Sofía Gascón (Amy Sussman/Getty Images)

“En este último episodio, el más comentado y expuesto de mi vida, se crearon varias cuentas falsas a mi nombre para sumar dolor y confusión”, comenta sobre la polémica en torno a sus tuits, algunos de los cuales, según ha dicho, fueron tergiversados ​​e inventados. “Me lanzaron acusaciones absurdas y hasta delirantes, que me hirieron profundamente el espíritu. Las cosas escalaron a un punto, y tan rápido, que no podía ni respirar”, mencionó.

Karla Sofía Gascón también reflexionó sobre las lecciones que ha aprendido a raíz de la tormenta mediática que la envolvió. En medio del dolor y la adversidad, la actriz ha encontrado una nueva perspectiva sobre el odio y las ofensas, reconociendo la importancia de no dejarse consumir por la negatividad.

Karla Sofía Gascón (Amy Sussman/Getty Images)

“Ahora que la tormenta se está calmando un poco y lo peor ya pasó (o eso espero), empiezo a ver con claridad lo que he aprendido. He aprendido que el odio, como el fuego, no se puede apagar con más odio”, afirma.

“Las ofensas no se pueden borrar con más ofensas y los errores no pueden limpiar otros errores, sobre todo cuando la mentira y la falsedad proliferan por todas partes y cuando lo único que me envían de vuelta es pura rabia, acoso descarado, vejación, desprecio y hasta amenazas de muerte”, finalizó.,