Memo del Bosque comparte detalles sobre su estado de salud

En el audio que Memo del Bosque le envió, explica que se encuentra en Texas realizándose estudios médicos. En el mensaje, el productor detalló que está acompañado por sus hermanos, quienes residen en Texas, lo que le ha brindado apoyo durante este proceso.

Memo del Bosque (Instagram)

"Batallo para escribir y casi no uso el teléfono, estoy acá por Texas. Estoy en Texas haciéndome unos estudios, en un hospital y por eso he estado más incomunicado, acá estoy, están mis hermanos acá que me apoyan, que viven por acá, entonces es más fácil todo, pero ahí la llevamos, espero que vaya todo bien con esta y ahí estaremos platicando mi querido Álex", expresó el productor.

Memo del Bosque dejó claro que se ha mantenido incomunicado y sin usar el celular, sin embargo, aseguró que se encuentra en recuperación y espera que todo marche bien en los próximos días.