Lele Pons está embarazada y espera a su primer hijo con Guaynaa

Lele Pons y Guaynaa esperan a su primer hijo

Tal parece que solo unas cuantas personas del círculo más íntimo de la pareja sabían de la noticia. Mau Montaner felicitó a la pareja y como respuesta al mensaje, Lele respondió: "Gracias por estos meses de apoyo". Stefi Roitman, esposa de Ricky Montaner, incluso compartió una foto en la que aparece con Lele y su linda pancita. "La familia está creciendo😭 @lelepons @guaynaa love you guys so much".

Lele Pons y Guaynaa (Instagram)

Hannah Stocking, la mejor amiga de Lele, comentó: "OMG todavía no puedo creerlo", a lo que Lele contestó de forma bromista: "Bro tú lo has sabido desde el primer día, cállate". Nadia Ferreira fue otra de las 'celebs' que guardó el secreto sobre el embarazo de Lele y Guaynaa. "Sooooo happy for you!!! Love you guys", escribió la modelo, a lo que Lele respondió: "Gracias por guardar el secreto, amiga".

La noticia del embarazo llega durante el segundo aniversario de bodas de la pareja, Lele compartió en sus redes sociales un emotivo video con los mejores momentos de su gran boda con Guaynaa. "¡Feliz 2 aniversario de casados!", a lo que el intérprete reaccionó con unos emojis: "#2 babyyyyyy!", escribió la influencer.