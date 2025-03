Ella es Mikey Madison, la actriz de 25 años que le ganó el Oscar a Demi Moore

Mikey Madison, la actriz de 25 años que le ganó el Oscar a Demi Moore

A sus 25 años, Mikey Madison logró lo que muchos actores han anhelado a lo largo de los años: ganar un Oscar. En la 97 edición de los premios de la Academia, Madison se convirtió en la novena mujer joven en ganar una estatuilla por la categoría de Mejor Actriz.

“Esto es muy surrealista”, dijo la actriz al recibir el premio. “Crecí en Los Ángeles, pero Hollywood siempre me pareció algo lejano. Estar en esta sala es realmente increíble”, agregó.

Mikey Madison ganó su primer Oscar por su participación en 'Anora'. (Kevin Winter/Getty Images)

Su participación en Anora y su reciente galardón han generado curiosidad entre el público. A pesar de haber ganado un premio tan importante, su trayectoria en Hollywood es aún corta.

Sus inicios en Hollywood

Mikey Madison nació el 25 marzo de 1999 en Los Ángeles, California, pero creció en el Valle de San Fernando. Sus padres son psicólogos y tiene dos hermanos (uno de los cuales es su mellizo) y dos hermanas. Comenzó su carrera en la actuación a los 13 años. A pesar de haber sido rechazada en varias ocasiones, como ella misma ha mencionado en algunas entrevistas, su primer protagónico llegó en 2014 con la película Liza, Liza, Skies are Grey, la cual se estrenó hasta 2017.

Sin embargo, el proyecto que le dio mayor visibilidad fue su participación en la serie Better Things (2016), donde interpretó a Max Fox, un papel que le permitió ganar gran reconocimiento en la industria.

Mikey Madison ganó su primer Oscar. (Jean Baptiste Lacroix/Getty Images)

“No conocía a nadie en la industria, ni en nada artístico, solo tenía a mi madre, dispuesta a llevarme a castings, no sabía nada de cine, ni de interpretació. Me llevó mucho tiempo conseguir una oportunidad, muchos rechazos, tiempo sin trabajar”, dijo en una entrevista.

Entre sus destacadas participaciones, Mikey fue parte de proyectos como Scream 5 (2022), la serie La mujer en el lago (2024), It takes three (2021), entre otras.

Su ascenso a la fama llegó cuando se unió al elenco de Once upon a time in Hollywood, cinta dirigida por Quentin Tarantino, en donde dio vida a una de las mujeres que pertenecían a la secta de Charles Manson. Fue ahí donde la joven de 25 años tuvo la oportunidad de trabajar con figuras como Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.