Hija de Gene Hackman sospecha que él y su esposa murieron envenenados

La muerte del actor y escritor de Hollywood Gene Hackman y su esposa, Bety Harakawa, aún sigue siendo un misterio sin resolver. Tras haber sido encontrados sin vida en su casa de Nuevo, México, aún no se ha confirmado las causas de su muerte. Sin embargo, hay al menos cuatro escenarios siendo evaluados por la policía: un doble homicidio, muerte accidental, muerte natural o suicidio.

En medio de las investigaciones policiales, Elizabeth Jean Hackman, hija del ganador del Óscar y su ex esposa, Faye Maltese, declaró al medio TMZ que aún no existe dictamen que asegure las verdaderas causas del fallecimiento de su padre. No obstante, ella sospecha que la presencia de "gases tóxicos", pudo haber ocasionado el deceso.

Gene Hackman y Betsy Arakawa (Getty Images)

Aunque Elizabeth explicó que las autoridades no han encontrado pistas de que se trate de un crimen, Adán Mendoza, policía del condado de Santa Fe, señaló que las investigaciones siguen en pie hasta que se encuentre la verdadera causa.